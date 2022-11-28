وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية
_طبيب متخصص
المؤهلات والخبرة
- التخرج من كلية الطب في وضع جيد ، وإكمال الفترة المطلوبة من تدريب الدراسات العليا في تخصص و / أو تخصص فرعي ، مع شهادة البورد السعودي / الأمريكي أو الشهادة الكندية / البريطانية ، أو ما يعادلها على النحو المبين من قبل لجنة أوراق اعتماد الطاقم الطبي والامتيازات السريرية / المهنية .
- مطلوب تدريب في تخصص و / أو تخصص فرعي. – للصف 11: مطلوب خبرة أربع (4) سنوات على الأقل. – للصف 12: مطلوب سبع (7) سنوات على الأقل من الخبرة.
_محلل تقارير