وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في الرياض.

واشترط مستشفى قوى الأمن، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: