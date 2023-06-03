وظائف تعليمية شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت مدارس المجد الأهلية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية (معلمين ومعلمات في مختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1445هـ على النحو التالي:

التخصصات:

– اللغة الإنجليزية

– الرياضيات

– البدنية

– الاجتماعيات

– الكيمياء

– الفيزياء

– الأحياء

– معلمات صف

– تربية إسلامية

– حاسب آلي

مراحل التدريس:

– الابتدائية

– المتوسطة

– الثانوية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الحصول على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا