وظائف تعليمية شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت مدارس المجد الأهلية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية (معلمين ومعلمات في مختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1445هـ على النحو التالي:
التخصصات:
– اللغة الإنجليزية
– الرياضيات
– البدنية
– الاجتماعيات
– الكيمياء
– الفيزياء
– الأحياء
– معلمات صف
– تربية إسلامية
– حاسب آلي
مراحل التدريس:
– الابتدائية
– المتوسطة
– الثانوية
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الحصول على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.
طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا