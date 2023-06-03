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وظائف تعليمية شاغرة في مختلف التخصصات

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 3 يونيو 2023 - 12:28 مساءً

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أعلنت مدارس المجد الأهلية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية (معلمين ومعلمات في مختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1445هـ على النحو التالي:

التخصصات:

– اللغة الإنجليزية
– الرياضيات
– البدنية
– الاجتماعيات
– الكيمياء
– الفيزياء
– الأحياء
– معلمات صف
– تربية إسلامية
– حاسب آلي

مراحل التدريس:

– الابتدائية
– المتوسطة
– الثانوية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الحصول على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 3 يونيو 2023 - 12:28 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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