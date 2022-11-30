وظائف شاغرة بإدارة مشروع نيوم ..التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
مدير اتصالات أول
مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
مدير العلامة التجارية – الألعاب
مدير مراقبة تكلفة المشروع
محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
مدير مخاطر السوق والائتمان
مدير أول مشروع الجيل
مدير الإستراتيجية والعمليات
مدير العقد
قائد العقد
مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
محلل بيانات أول
قائد حافظة البيانات
محلل إستراتيجي
قائد الإستراتيجية
تكامل البرامج واختصاصي الأداء
وغيرها
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)