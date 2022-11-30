وظائف شاغرة بإدارة مشروع نيوم ..التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

مدير اتصالات أول

مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة

مدير العلامة التجارية – الألعاب

مدير مراقبة تكلفة المشروع

محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر

مدير مخاطر السوق والائتمان

مدير أول مشروع الجيل

مدير الإستراتيجية والعمليات

مدير العقد

قائد العقد

مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم

محلل بيانات أول

قائد حافظة البيانات

محلل إستراتيجي

قائد الإستراتيجية

تكامل البرامج واختصاصي الأداء

وغيرها

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)