وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة (قدم الآن)

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية متعددة، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة.

المسميات الوظيفية المتاحة

يتوفر وظائف على النحو التالي: “طبيب أخصائي أول تقويم أسنان، طبيب اخصائي تركيبــــات أسنان، طبيب مقيم طوارئ، طبيب مقيم باطنية، مراقب مخزون، وايضًا أخصائي إدارة صـــحية ومستشفيات، مطور وسائط متعددة، محلل أعمال،مبرمج كمبيوتر،مشغل كمبيوتر،مدير التطبيقات، مدير مكتب،أخصائي مشتريات، مشغل سنترال، معلم منهج بريطاني علوم، ومعلم منهج بريطاني صف استقبال”.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا