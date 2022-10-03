وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، في الرياض، في عدة تخصصات، على أن يتاح التقديم فقط لأبناء المملكة من المواطنين.

المسمى الوظيفي:

مدير قسم التصميم.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.

خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

القدرات والمهارات:

مهارات العمل ضمن فريق.

التخطيط والتنظيم.

إدارة الوقت

التواصل الفعال.

مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها.

مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).

الكتابة تحريرية.

مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.

مهارات تسويقية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم