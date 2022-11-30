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وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للسياحة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 9:59 صباحًا

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي تخطيط موارد المؤسسات.

المؤهلات والخبرات:

  • ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في نفس المجال.
  • درجة البكالوريوس أو فأعلى.
  • تخصصات: تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، البرمجة أو ما يعادلها.

المسؤوليات :

  • الدعم في تحديد عمليات الأعمال الفعالة وتحسينها ودمجها على برنامج Oracle.
  • تحليل وتصميم واختبار وتنفيذ وتقديم دعم ما بعد التنفيذ باستخدام تقنيات تصميم البرامج الموصوفة وتقنيات توثيق النظام (OUM).
  • إدارة عمليات تثبيت / تكامل / تحديث تخطيط موارد المؤسسات، والعمل عن كثب مع مزودي تطبيقات الطرف الثالث لضمان.
  • التنفيذ الناجح مع الحد الأدنى من تعطيل الأعمال.
  • إجراء اختبارات تشخيصية لاكتشاف أي خلل في Oracle والتأكد من حلها في الوقت المناسب.
  • توفير دعم استكشاف أي خلل وإصلاحها من المستوى الأول في حل مشكلات المستخدمين مع اوراكل.
  • تنظيم المهام وتنفيذ السياسات والعمليات والإجراءات والنماذج والأدوات.
  • تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة الممارسات الرائدة.
  • تصعيد المشكلات لضمان إغلاق القضية / المشكلة بكفاءة وفي الوقت المناسب.
  • دعم الزملاء في جميع أنحاء المنظمة عند الحاجة لأداء واجباتهم.
  • القيام بأنشطة أخرى عند الحاجة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 9:59 صباحًا
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shimaa mohamed

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