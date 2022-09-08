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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة.. 5 متطلبات للتقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 2:12 صباحًا

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي أول مشتريات و عقود.

المؤهلات والخبرات ومتطلبات التقديم:

  • الشهادات العلمية: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
  • خمسة سنوات خبرة في مجال المشتريات والعقود الحكومية (متطلب رئيسي)
  •  المعرفة بنظام المشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة.
  •  المعرفة بالتعليمات والتعاميم والقرارات والاجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
  •  المعرفة والإلمام بإستخدام منصة اعتماد، منظومة شامل، أنظمة SAP لتخطيط موارد المؤسسة، والأنظمة الحكومية الأخرى المتعلقة بمهام العمل.
  •  القدرة على تطوير أساليب وإجراءات العمل في مجال المشتريات الحكومية.

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 2:12 صباحًا
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