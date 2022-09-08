وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة.. 5 متطلبات للتقديم

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المسمى الوظيفي:
- أخصائي أول مشتريات و عقود.
المؤهلات والخبرات ومتطلبات التقديم:
- الشهادات العلمية: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- خمسة سنوات خبرة في مجال المشتريات والعقود الحكومية (متطلب رئيسي)
- المعرفة بنظام المشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة.
- المعرفة بالتعليمات والتعاميم والقرارات والاجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
- المعرفة والإلمام بإستخدام منصة اعتماد، منظومة شامل، أنظمة SAP لتخطيط موارد المؤسسة، والأنظمة الحكومية الأخرى المتعلقة بمهام العمل.
- القدرة على تطوير أساليب وإجراءات العمل في مجال المشتريات الحكومية.
طريقة ورابط التقديم:
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).