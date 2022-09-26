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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 8:28 مساءً

المناطق_الرياض

 

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر وظائف محاضرين في عدة تخصصات، للعمل بكليات الجامعية في المدن التالية (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصص والوصف:

ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education       المدينة (الرياض و جدة)  التخصص اللعة الانجليزية

ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education

المدينة (الأحساء) التخصص English

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ماجستير في  تخصص الكيمياء      المدينة (الرياض) التخصص الكيمياء

ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي   المدينة (الرياض) التخصص الاحصاء والبحوث

 

الشروط العامة:

1- درجة الماجستير في التخصصات أعلاه.

2- معدل تراكمي لا يقل عن 3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة.

 

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله غداً الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

 

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 8:28 مساءً
صورة Waleed

Waleed

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