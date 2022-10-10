وظائف شاغرة بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”.. رابط التقديم

تعلن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وظائف شاغرة بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمات
وكشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماوا “ساتورب” عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم، موضحة كافة التفاصيل وشروط التقديم.
المسمى الوظيفي:
– مهندس التحكم في العمليات
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في هندسة التحكم في صناعة البتروكيماويات.
المهام الوظيفية:
- الدعم في تحديد أهداف التحكم في العمليات للعمليات والمتابعة للتأكد من أن هدف القطاع يتماشى مع أهداف المصفاة العالمية والإشراف على أنشطة الفرق بطريقة تدعم تحقيق هذه الأهداف.
- تطوير وتنفيذ وصيانة ومتابعة استخدام حلقات التحكم القياسية.
- إدارة وتنسيق جميع أنشطة استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمشروع كما تم تعيينها لمهندسي التحكم في العمليات. الدعم من خلال اقتراح حل تحكم متقدم مناسب لحل المشكلات والقضايا المتكررة.
- دعم تعديلات أنظمة التحكم المتقدمة والعناصر ذات الصلة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
- ضمان إدارة المعرفة المستمرة / المشاركة بين الزملاء.
- التنسيق الوثيق مع الأب “مراقبة العمليات” لتحديد الأولويات والأنشطة.
- الاتصال والتنسيق مع الأقسام الأخرى (الصيانة (CET & M&R) هندسة العمليات ، فرق العمل).
- المساهمة في تطوير الميزانية السنوية اللازمة للتحكم في العمليات.
- إدارة وتوجيه فنيي PCS في المجالات المعنية.
- تطوير متطلبات التدريب والتطوير للمرؤوسين.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط : (اضغط هنا).
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