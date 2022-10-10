وظائف شاغرة بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”.. رابط التقديم

تعلن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وظائف شاغرة بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمات

وكشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماوا “ساتورب” عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم، موضحة كافة التفاصيل وشروط التقديم.

المسمى الوظيفي:

– مهندس التحكم في العمليات