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وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 3:30 صباحًا

المناطق-متابعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

 

  1.  كاتب أعمال
  2. محلل تقارير الأعمال
  3. التخطيط المالي وإدارة الأداء
  4. محلل أمن المعلومات III
  5. مصمم جرافيك
  6. محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  7. مستشار وظيفي
  8. محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  9. مهندس إدارة مكامن النفط
  10. رئيس الوقود منخفض الكربون
  11. مهندس إدارة مكامن النفط
  12. أخصائي نظام استكشاف UR
  13. محلل إدارة أداء التخطيط الأول
  14. مهندس عملية
  15. أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات
  16. مهندس تعلم الآلة
  17. وغيرها

طريقة التقديم:

وللتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية (اضغط هنا).
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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 3:30 صباحًا
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