وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كاتب أعمال محلل تقارير الأعمال التخطيط المالي وإدارة الأداء محلل أمن المعلومات III مصمم جرافيك محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء مستشار وظيفي محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء مهندس إدارة مكامن النفط رئيس الوقود منخفض الكربون مهندس إدارة مكامن النفط أخصائي نظام استكشاف UR محلل إدارة أداء التخطيط الأول مهندس عملية أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات مهندس تعلم الآلة وغيرها

طريقة التقديم: