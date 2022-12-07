وظائف شاغرة بشركة أرامكو للنفط والغاز.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

تعلن شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وظائف شاغرة بشركة أرامكو للنفط والغاز

وكشفت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عن عدة وظائف شاغرة في العديد من التخصصات مع توضيح كافة الشروط اللازمة لكل وظيفة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

– استشاري نظم هندسة البترول