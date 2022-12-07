وظائف شاغرة بشركة أرامكو للنفط والغاز.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

تعلن شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وظائف شاغرة بشركة أرامكو للنفط والغاز
وكشفت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عن عدة وظائف شاغرة في العديد من التخصصات مع توضيح كافة الشروط اللازمة لكل وظيفة قبل الدخول على رابط التقديم.
المسمى الوظيفي:
– استشاري نظم هندسة البترول
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة متقدمة أي هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة
- أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية و / أو هندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.
- مطلوب قدرة تقنية متميزة وسجل حافل وناجح في الأداء الوظيفي كما يتضح من المسؤولية والإنجازات الوظيفية السابقة ، والاعتراف بالصناعة ، وبرامج التدريب الصناعية المكثفة ، وبراءات الاختراع (الممنوحة أو المعلقة) والمنشورات الفنية.
- القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية ، أمر ضروري.
- القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.
- مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب.
- حدد معايير التصميم ومعايير التشغيل ذات الصلة لتطوير Bl’s و / أو المشاريع الجديدة في مجال الخبرة هذا
- المشاركة في المراجعات الفنية للمشروع ومراجعة المقترحات لإجراءات التشغيل الجديدة أو المتغيرة في هذا المجال من الخبرة لضمان عمليات فعالة واقتصادية
- إجراء دراسات اقتصادية حول تحليل التكلفة حسب الاقتضاء لحل الأسباب البديلة للعمل المتعلقة بمجال الخبرة هذا
- العمل كقائد لفريق العمل المكلف بحل المشاكل الخاصة في مجال الخبرة.
- ابتكار أفكار للتحسينات ، وتطوير أساس للاختبار الميداني المطلوب ومراجعة الإدارة ، وتحليل النتائج والتوصية بإجراءات و / أو مرافق جديدة أو متغيرة
- التوصية والتصميم والإشراف على التحقيقات الخارجية المناسبة لحل المشكلات التي تتجاوز المعرفة الهندسية الحالية في هذا التخصص.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).