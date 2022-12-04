وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: وظيفة عالم البوليمرات فائقة الامتصاص المملكة العربية السعودية> الجبيل المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة السعودية> الدمام مشرف تحليل – الجبيل مهندس ثان ، وظيفة مشاريع الموقع السعودية> الجبيل المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات السعودية> الجبيل مشرف أول ، وظيفة عمليات البولي بروبلين السعودية> الجبيل اخصائي، وظيفة ذكاء الأعمال السعودية> الجبيل مهندس مقدر التكلفة (ج) وظيفة السعودية> الجبيل مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل اخصائي ، سخانات الهواء (PDH) المملكة العربية السعودية> الجبيل عامل ، سخانات الهواء (PDH) الجبيل المهندس الثاني ، وظائف المشاريع الضخمة السعودية> الجبيل مهندس أول ، وظيفة مبيعات المملكة العربية السعودية> الدمام اخصائي ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة السعودية> الرياض وغيرها..