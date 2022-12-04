أبرز الموادوظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 ديسمبر 2022 - 2:35 صباحًا

المناطق-متابعات

أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. وظيفة عالم البوليمرات فائقة الامتصاص المملكة العربية السعودية> الجبيل
  2. المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة السعودية> الدمام
  3. مشرف تحليل – الجبيل
  4. مهندس ثان ، وظيفة مشاريع الموقع السعودية> الجبيل
  5. المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات السعودية> الجبيل
  6. مشرف أول ، وظيفة عمليات البولي بروبلين السعودية> الجبيل
  7. اخصائي، وظيفة ذكاء الأعمال السعودية> الجبيل
  8. مهندس مقدر التكلفة (ج) وظيفة السعودية> الجبيل
  9. مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل
  10. اخصائي ، سخانات الهواء (PDH) المملكة العربية السعودية> الجبيل
  11. عامل ، سخانات الهواء  (PDH) الجبيل
  12. المهندس الثاني ، وظائف المشاريع الضخمة السعودية> الجبيل
  13. مهندس أول ، وظيفة مبيعات المملكة العربية السعودية> الدمام
  14. اخصائي ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل
  15. المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة السعودية> الرياض
وغيرها..

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا).

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 ديسمبر 2022 - 2:35 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى