وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، الدمام ، الجبيل)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:



المسميات والوظيفية:

