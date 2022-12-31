وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

المناطق_الرياض
أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، الدمام ، الجبيل)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات والوظيفية:
1- المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة – الدمام
- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
- خبرة 8 سنوات في التشغيل والصيانة.
2- وظيفة مشرف محلل 2 – الجبيل
- درجة الزمالة في الكيمياء الصناعية أو مجال ذي صلة في مجال الهندسة / الأجهزة
- مع 7 سنوات من الخبرة.
3- الاختصاصي الثاني ، وظيفة التدريب الفني – الجبيل
- شهادة جامعية أو دبلوم مع الخبرة ذات الصلة.
- خبرة 5 سنوات مع درجة أو 10 سنوات خبرة مع دبلوم أمر مرغوب فيه.
4- مشرف ، وظيفة لواء الإطفاء – الجبيل
- درجة البكالوريوس في تخصص هندسي: هندسة حريق أو هندسة عامة
- خبرة لا تقل عن 9 سنوات في خدمة الإنقاذ من الحرائق مع خلفية العمليات في صناعة البتروكيماويات.
5- المهندس الثاني ، وظيفة مشاريع الموقع – الجبيل
- درجة البكالوريوس في هندسة الأجهزة والتحكم
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تصميم الأدوات والتفاصيل الهندسية (PLC ، والمحللون ، ومفاهيم الأجهزة والتحكم ، والتصميم ، والخلفية الهندسية)
6- المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات – الجبيل
- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة سلامة العمليات
- خبرة 4 – 6 سنوات خبرة
7- الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات – الدمام
- دبلوم في إدارة المكاتب
- من المستحسن خبرة سنة واحدة لحاملي درجة البكالوريوس أو عامين من الخبرة لحاملي الدبلوم.
8- وظيفة مراقب الجرد – جازان
- دبلوم في سلسلة التوريد أو ذات صلة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الصناعي بالعمل مع SAP وتخطيط المواد.
طريقة التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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