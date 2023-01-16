وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية “معادن” في عدة مدن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن العمل متاح بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس قسم ، المبيعات (آسيا).

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان في M6 (مهندس أول).

خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة في صناعة التعدين.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).