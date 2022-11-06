وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

تعلن شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة
وكشفت شركة تطوير التعليم القابضة عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم والحصول على الوظيفة الاطلاع على كافة الشروط اللازمة قبل الدخول على رابط التقديم.
المسمى الوظيفي
أخصائي نطق وتخاطب – مركز همة القصيم
أخصائي نطق وتخاطب – مركز همة القصيم
المؤهلات والخبرة
- حاصل على درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص.
- سنتين خبرة كحد أدنى.
أخصائي علاج نفسي -مركز همة الخبر
- حاصل على درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص .
- 5 سنوات خبرة كحد أدنى .
- سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيلي (مستحسن) .
التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشرك:– (اضغط هنا).