وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

تعلن شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

وكشفت شركة تطوير التعليم القابضة عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم والحصول على الوظيفة الاطلاع على كافة الشروط اللازمة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي

أخصائي نطق وتخاطب – مركز همة القصيم