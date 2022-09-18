وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مركز همة للخدمات المساندة – القصيم

المؤهلات والخبرة