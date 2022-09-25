وظائف شاغرة بشركة سيمنز للطاقة.. الشروط ورابط التقديم

تعلن شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وظائف شاغرة بشركة سيمنز للطاقة

وحددت شركة سيمنز عدة وظائف شاغرة بالإضافة إلى عدة شروط واجب توافرها للراغبين على التقديم في هذه الوظائف.

المسميات الوظيفية:

مشرف تركيب وخدمات نظم المعلومات الجغرافية. فني ميداني صمامات. مدير مشروع الخدمة. متدرب في الموارد البشرية. دعم إداري وظيفي. مهندس جودة. مشرف تركيب المحولات والخدمات. مدير مبيعات. مهندس اختبار المحولات. مهندس الاختبارات والتكليف. مدير مشروع تجاري – فرصة ممتازة للمواطنين السعوديين. مدير مشتريات المشروع. فني ميداني ، أجهزة. مهندس ميكانيكي أول. أخصائي مبيعات المحفظة. مهندس أتمتة. مهندس مبيعات. وغيرها…

أماكن العمل: