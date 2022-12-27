وظائف شاغرة بشركة طيران أديل لمختلف التخصصات

تعلن ( شركة طيران أديل ) عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسمى الوظيفي:
اخصائي محاسبة الخزينة
المسؤوليات و المتطلبات
- المحاسبة + ، معالجة مهام التدقيق ، إدارة الخدمات المالية ، الخزانة ، إدارة الخزانة
- الحفاظ على عملية الدفع والالتزام الصارم بحدود وضوابط الموافقة.
- تأكد من تحديث جداول أسعار العملات وحسابات الربح / الخسارة الدقيقة عند الإغلاق لحسابات AR و AP و GL.
- إجراء تسوية البنك ، بالتنسيق مع البنك و RA.
- ضمان الاحتفاظ بالمستويات المناسبة من الودائع بفوائد وتسجيلات الاستثمارات في جميع الأوقات.
- الاحتفاظ بتراكم إيرادات الفوائد وسجلات الرسوم المالية
- الحفاظ على علاقة مع موظفي البنك.
- تطوير والحفاظ على ثقافة التحسين المستمر ، مع التركيز على طرق العمل الفعالة لكل من العمليات الحالية والجديدة.
- قم بتطوير مجموعة أدوات GL وفرق الخزانة من الأدوات والعمليات لإكمال العمل بشكل أكثر كفاءة.
- التوصية بإدخال تحسينات على السياسة والإجراءات للإدارة لتحسين حماية أصول الشركة.
- إعداد التقارير الضريبية اللازمة للجهات المعنية والتأكد من الأرشفة الصحيحة بعد إقفال كل حالة.
- التعامل مع أي طلبات مخصصة تتعلق بمعاملات الخزانة والضرائب
مسؤول استرداد وحماية الإيرادات
المؤهلات والخبرة
- معرفة عملية بمجموعة أنظمة Navitaire (SkySpeed و GoNow)
- المعرفة العملية لبوابة PayFort PSP لأغراض الإبلاغ واسترداد الأموال
- مهارات متعلقة بالعمل
- مهارات شخصية عالية
- متوسط أو أعلى في أدوات MS
- مهارات اتصال شفهية وكتابية مثبتة
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).