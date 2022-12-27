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وظائف شاغرة بشركة طيران أديل لمختلف التخصصات

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 27 ديسمبر 2022 - 3:59 مساءً

تعلن ( شركة طيران أديل ) عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:
اخصائي محاسبة الخزينة 
المسؤوليات و المتطلبات 
  • المحاسبة + ، معالجة مهام التدقيق ، إدارة الخدمات المالية ، الخزانة ، إدارة الخزانة
  • الحفاظ على عملية الدفع والالتزام الصارم بحدود وضوابط الموافقة.
  • تأكد من تحديث جداول أسعار العملات وحسابات الربح / الخسارة الدقيقة عند الإغلاق لحسابات AR و AP و GL.
  • إجراء تسوية البنك ، بالتنسيق مع البنك و RA.
  • ضمان الاحتفاظ بالمستويات المناسبة من الودائع بفوائد وتسجيلات الاستثمارات في جميع الأوقات.
  • الاحتفاظ بتراكم إيرادات الفوائد وسجلات الرسوم المالية
  • الحفاظ على علاقة مع موظفي البنك.
  • تطوير والحفاظ على ثقافة التحسين المستمر ، مع التركيز على طرق العمل الفعالة لكل من العمليات الحالية والجديدة.
  • قم بتطوير مجموعة أدوات GL وفرق الخزانة من الأدوات والعمليات لإكمال العمل بشكل أكثر كفاءة.
  • التوصية بإدخال تحسينات على السياسة والإجراءات للإدارة لتحسين حماية أصول الشركة.
  • إعداد التقارير الضريبية اللازمة للجهات المعنية والتأكد من الأرشفة الصحيحة بعد إقفال كل حالة.
  • التعامل مع أي طلبات مخصصة تتعلق بمعاملات الخزانة والضرائب
مسؤول استرداد وحماية الإيرادات 
المؤهلات والخبرة
  • معرفة عملية بمجموعة أنظمة Navitaire (SkySpeed ​​و GoNow)
  • المعرفة العملية لبوابة PayFort PSP لأغراض الإبلاغ واسترداد الأموال
  • مهارات متعلقة بالعمل
  • مهارات شخصية عالية
  • متوسط ​​أو أعلى في أدوات MS
  • مهارات اتصال شفهية وكتابية مثبتة
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).
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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 27 ديسمبر 2022 - 3:59 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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