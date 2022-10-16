وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، محددا الوظائف المتاحة وطريقة التقديم ، وشروط وتفاصيل الوظائف.
وأوضح الصندوق ، أنه تم فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في مختلف المجالات (الإدارية، القانونية، المالية، التسويقية)، وأخرى.
الوظائف المتاحة:
1- مدير قسم الأصول.
2- أخصائي قانوني أول.
3- أخصائي التزام أول.
4- مدير قسم مخاطر تشغيلية.
5- مدير قسم دعم استمرارية الأعمال.
6- مدير قسم حوكمة الصلاحيات.
7- مدير قسم مخاطر السوق والسيولة.
8- أخصائي استمرارية الأعمال أول.
9- أخصائي إدارة مخاطر أول.
10- مدير قسم عمليات الميزانية.
11- أخصائي علاقات الشركاء.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– القانون التجاري.
– القانون الدولي.
– القانون الدستوري.
– قانون العقود.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الإدارة العامة.
– إدارة المخاطر.
– المالية.
– التمويل والبنوك والتأمين.
طريقة التقديم:
– ولمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا