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وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 10:25 صباحًا

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، محددا الوظائف المتاحة وطريقة التقديم ، وشروط وتفاصيل الوظائف.

 

وأوضح الصندوق ، أنه تم فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في مختلف المجالات (الإدارية، القانونية، المالية، التسويقية)، وأخرى.

 

الوظائف المتاحة:

 

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1- مدير قسم الأصول.

2- أخصائي قانوني أول.

3- أخصائي التزام أول.

4- مدير قسم مخاطر تشغيلية.

5- مدير قسم دعم استمرارية الأعمال.

6- مدير قسم حوكمة الصلاحيات.

7- مدير قسم مخاطر السوق والسيولة.

8- أخصائي استمرارية الأعمال أول.

9- أخصائي إدارة مخاطر أول.

10- مدير قسم عمليات الميزانية.

11- أخصائي علاقات الشركاء.

 

التخصصات المطلوبة:

 

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– القانون التجاري.

– القانون الدولي.

– القانون الدستوري.

– قانون العقود.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– الإدارة العامة.

– إدارة المخاطر.

– المالية.

– التمويل والبنوك والتأمين.

 

طريقة التقديم:

 

– ولمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 10:25 صباحًا
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