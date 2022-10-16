وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، محددا الوظائف المتاحة وطريقة التقديم ، وشروط وتفاصيل الوظائف.

وأوضح الصندوق ، أنه تم فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في مختلف المجالات (الإدارية، القانونية، المالية، التسويقية)، وأخرى.

الوظائف المتاحة:

1- مدير قسم الأصول.

2- أخصائي قانوني أول.

3- أخصائي التزام أول.

4- مدير قسم مخاطر تشغيلية.

5- مدير قسم دعم استمرارية الأعمال.

6- مدير قسم حوكمة الصلاحيات.

7- مدير قسم مخاطر السوق والسيولة.

8- أخصائي استمرارية الأعمال أول.

9- أخصائي إدارة مخاطر أول.

10- مدير قسم عمليات الميزانية.

11- أخصائي علاقات الشركاء.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– القانون التجاري.

– القانون الدولي.

– القانون الدستوري.

– قانون العقود.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– الإدارة العامة.

– إدارة المخاطر.

– المالية.

– التمويل والبنوك والتأمين.

طريقة التقديم:

– ولمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا