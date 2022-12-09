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وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 4:00 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

  • مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.
  • مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
  • مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
  •  مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.
  • مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
  • وأخرى …

المسميات الوظيفية:

  • طبيب – أخصائي عام / REGISTRAR – الجراحة العامة.
  • قسم جراحة الأوعية الدموية.
  • فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية).
  • صيدلي –  (خدمة مدنية).
  • فني رعاية مرضى (الخدمة).
  • أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
  • صيدلي (الخدمة المدنية) – جدة.
  • أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
  • فني صحة عامة / فني صحة عامة (الخدمة المدنية).
  • فني تمريض / فني تمريض (الخدمة المدنية).
  • مدير التمريض.
  • وغيرها  …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 4:00 صباحًا
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