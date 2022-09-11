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وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 12:06 صباحًا

المناطق_الرياض

 

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض توفر وظائف بمجالي (الاستقبال، وخدمة العملاء)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي رعاية عملاء أول:
– مهارات القيادة والتواصل الفعال.
– إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.
– القدرة على إدارة فريق العمل.
– بناء الإستراتيجية لرعاية العملاء.
– متابعة وتقييم فريق العمل.
– إعداد التقارير عن أداء فريق العمل.
– الرد على استفسارات العملاء فيما يخص المركز وقياس مدى رضا العملاء.
– تقييم الجودة والخدمات المقدمة للعميل.
– التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول والبدائل المناسبة.
– التجاوب مع مستجدات ومتطلبات العمل في جانب أنشطة التواصل المؤسسي وحسب تعليمات الإدارة.

2- موظف استقبال (3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مراكز الاتصال، مراكز رعاية العملاء وخدمات الضيوف.
– مهارات التواصل الفعال.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.
– إعداد التقارير.
– الرد على اتصالات العملاء وتحويلها إلى الإدارات والأقسام المعنية.
– حجز المواعيد للمقابلات واستقبال العملاء والترحيب بهم وإرشادهم.
– تحويل المكالمات الهامة للأخصائيين أو المدراء حسب الضرورة.
– إدارة توافر غرف الاجتماعات داخل المركز.
– استقبال الزوار والضيوف بطريقة لبقة ومهنية وتوجيههم إلى المكان المناسب بلباقة ومهنية عالية وتوثيق اسم الزائر حسب السياسة المتبعة في المركز.
– الحفاظ على المظهر العام والنظافة الشخصية بطريقة مهنية بما يعكس صورة المركز.
– الاحتفاظ بسجل الزوار والمراجعين موثقًا به اسم الشخص وسبب ووقت المراجعة وغيرها من المعلومات الضرورية.
– استلام البريد المسجل وتوزيعه للموظفين المعنيين حسب السياسة المعمول بها في المركز.

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3- أخصائي رعاية العملاء (3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق).
– مهارات التواصل الفعال.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.
– إعداد التقارير.
– المساهمة في تنفيذ إستراتيجية المركز باستقبال مختلف الاستعلامات والشكاوى.
– الرد على استفسارات العملاء فيما يخص المركز وقياس مدى رضا العملاء.
– استلام وتوثيق البلاغات البيئية والأعطال عبر الرقم المخصص وتوجيهها إلى الإدارات المعنية.
– تقييم الجودة والخدمات المقدمة للعميل.
– التجاوب مع مستجدات ومتطلبات العمل في جانب أنشطة التواصل المؤسسي وحسب تعليمات الإدارة.
– التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول والبدائل المناسبة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي رعاية عملاء أول:
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2- موظف استقبال (3 وظائف):
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3- اخصائي رعاية العملاء (3 وظائف):
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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 12:06 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

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