وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في عدة تخصصات

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي شؤون أكاديمية.
- طبيب أستشاري مساعد – جهاز هضمي.
- طبيب استشاري – نساء وولادة.
- طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة
- أخصائي تخطيط إمداد.
- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
- محاسب إدارة الإمداد.
- طبيب نائب جراحة الأطفال.
- طبيب استشاري طوارئ أطفال.
- مهندس مدني.
- مهندس معماري (ادارة المشاريع).
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).