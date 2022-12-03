أبرز الموادوظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في عدة تخصصات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 3 ديسمبر 2022 - 10:34 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي شؤون أكاديمية.
  2. طبيب أستشاري مساعد – جهاز هضمي.
  3. طبيب استشاري – نساء وولادة.
  4. طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة
  5. أخصائي تخطيط إمداد.
  6. أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
  7. محاسب إدارة الإمداد.
  8. طبيب نائب جراحة الأطفال.
  9. طبيب استشاري طوارئ أطفال.
  10. مهندس مدني.
  11. مهندس معماري (ادارة المشاريع).
  12. وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

أخبار قد تهمك
الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 3 ديسمبر 2022 - 10:34 مساءً
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى