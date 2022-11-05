وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية بعدة مدن بالمملكة

يعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن.
وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
وكشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية عن مجموعة من عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقدين للحصول على الوظيفة، مع الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.
المسميات الوظيفية:
- ممارس علم الأوبئة.
- مستشار مشارك في تعزيز الصحة.
- طبيب العيون.
- معالج إشعاعي أول.
- أخصائي علاج وظيفي.
- كبير فنيي تخطيط القلب.
- طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ.
- كبير مستشاري تعزيز الصحة.
- جراح عام ، جراحة العظام.
- جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
- مدقق حسابات.
- مستشار الصحة العقلية المتقدم.
- فني صيدلة.
- أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية.
- مساعد تقني مختبر سريري-كيم.
- فني مختبر سريري مشارك.
- صيدلي أول.
- مستشار مساعد للصحة العقلية.
- كبير مستشاري الصحة العقلية.
- طبيب عام ، EMS.
- طبيب عام ، الأشعة.
- استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.
- أخصائي التخدير.
- أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة للأطفال.
- وظائف أخرى متعددة
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2022م.
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).