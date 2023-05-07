وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير الموظفين وخدمات رعاية الأسرة والإسكان.
- كبير مهندسي أمن المعلومات.
- استشاري مساعد التخدير.
- استشاري مساعد التخدير والعمليات.
- استشاري أمراض النساء والتوليد.
- استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد.
- الممرضة المسؤولة.
- ممرضة الموظفين.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).