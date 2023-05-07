وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الموظفين وخدمات رعاية الأسرة والإسكان. كبير مهندسي أمن المعلومات. استشاري مساعد التخدير. استشاري مساعد التخدير والعمليات. استشاري أمراض النساء والتوليد. استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد. الممرضة المسؤولة. ممرضة الموظفين. والمزيد …