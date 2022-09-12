وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن العام للمواطنين فقط.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

المسجّل الأمراض الجلدية – قسم طب الأسرة والمجتمع.

المؤهلات والخبرات:

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

المعرفة والمهارات المتخصصة:

يجب أن يكون ضليعًا في مجال تخصصه الفرعي.

إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا هو مطلب أساسي.

مهارات القيادة والاتصال الممتازة.

القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتغيير الأولويات والمسؤوليات مستقرة عاطفياً وبصحة بدنية جيدة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 سبتبمر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).