وظائف شاغرة بنك الخليج الدولي (GIB) بعدة مدن بالمملكة

أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بنك الخليج الدولي

وكشف بنك الخليج الدولي (GIB) عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم في الحصول على الوظيفة بضرورة الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

مدير تنفيذي بقطاع الأعمال.

المؤهلات والخبرات:

شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو أي تخصص ذي صلة.

تعتبر درجة الماجستير (MBA) ميزة إضافية.

خبرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية التدريجية في مجال البنوك. فهم البيع بالجملة

الأعمال المصرفية وتدفقات الدخل الرئيسية ومحركات البيع العابر وما إلى ذلك ضرورية.

طريقة التقديم :

أوضح البنك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:– (اضغط هنا).