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وظائف شاغرة بهيئة التخصصات الصحية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 9:27 صباحًا

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).
– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.

2- صحفي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.

َوأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي: هنا
2- صحفي: هنا

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 9:27 صباحًا
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