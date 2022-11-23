وظائف شاغرة بهيئة التخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:

– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).

– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.

2- صحفي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.

َوأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي: هنا

2- صحفي: هنا

“كفالة” يعلن عن وظائف شاغرة..التفاصيل ورابط التقديم