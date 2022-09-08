وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ..التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف إدارية و قانونية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس؛ للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1 – أخصائي قانوني.
المؤهلات والخبرات:
– شهادة البكالوريوس في القانون ومجالاته.
– خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات.
المهام الوظيفية:
–تقديم الاستشارات القانونية في المجالات ذات الصلة بأعمال الهيئة.
–إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات الإطارية وتقديم الرأي القانوني حيالها.
–إعداد وتطوير نماذج العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2 – خبير قانوني.
المؤهلات والخبرات:
– شهادة البكالوريوس في القانون ومجالاته.
– خبرة سابقة لا تقل عن 6 سنوات.
المهام الوظيفية:
–تقديم الاستشارات القانونية في المجالات ذات الصلة بأعمال الهيئة.
– إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات الإطارية وتقديم الرأي القانوني حيالها.
– إعداد وتطوير نماذج العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.