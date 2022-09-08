وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ..التفاصيل ورابط التقديم

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف إدارية و قانونية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس؛ للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1 – أخصائي قانوني.

المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس في القانون ومجالاته.

– خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات.

المهام الوظيفية:

–تقديم الاستشارات القانونية في المجالات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

–إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات الإطارية وتقديم الرأي القانوني حيالها.

–إعداد وتطوير نماذج العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2 – خبير قانوني.

المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس في القانون ومجالاته.

– خبرة سابقة لا تقل عن 6 سنوات.

المهام الوظيفية:

–تقديم الاستشارات القانونية في المجالات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

– إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات الإطارية وتقديم الرأي القانوني حيالها.

– إعداد وتطوير نماذج العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.