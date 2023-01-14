وظائف شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة..التفاصيل ورابط التقديم

المناطق_الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في المركز الوطني لكفاءة و ترشيد المياه بالمراتب (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– مدير ادرة المبادرات والمشاريع
– مدير عام الإدارة العامة للشركات وبناء القدرات.
– مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
– مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة.
– مدير إدارة المراقبة والالتزام.
– مدير إدارة التخطيط والأداء.
– أخصائي مساعد مالية.
– مدير إدارة الكفاءة والترشيد بالقطاع الزراعي.
– مدير إدارة الشراكات.
– كبير اخصائي الكفاءة و الترشيد في القطاع الحضري.
.. وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع