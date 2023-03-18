وظائف شاغرة في القوات المسلحة (قدم الآن)

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية متعددة، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة.

المسميات الوظيفية المتاحة

يوجد على النحو التالي: “طبيب استشاري – طب الأسرة، أخصائي أمراض كلى، طبيب أخصائي، استشاري عناية مركزة، طبيب نائب، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي، مهندس الكترونيات، ايضًا محاسب مساعد المالية، محاسب مساعد الموارد البشرية، وفني كهرباء”.

أماكن العمل بالمملكة

تتوفر على النحو التالي: “مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، مستشفى القوات المسلحة بجازان، مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بـ الشمالية الغربية (تبوك)، إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض”.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).