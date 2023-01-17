وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (قدم الآن)

كبير أخصائي المراجعة الداخلية

المؤهلات والخبرة

أخصائي مراجعة داخلية

المؤهلات والخبرة

اخصائي مياة وبيئة بحرية

المؤهلات والخبرة

أخصائي أوزون

المؤهلات والخبرة

عن المركز

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة