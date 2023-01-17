وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (قدم الآن)

يعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:
كبير أخصائي المراجعة الداخلية
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس او ماجستير إدارة الأعمال محاسبة، اقتصاد، مالية
- عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5
أخصائي مراجعة داخلية
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس أو ماجستير إدارة الأعمال محاسبة، اقتصاد، مالية.
- عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 3
اخصائي مياة وبيئة بحرية
المؤهلات والخبرة
- هندسة بيئية أوبحرية أو علوم البيئة أو علوم الأرض أو الاستدامة
- عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 3
أخصائي أوزون
المؤهلات والخبرة
- هندسة ميكانيكية أو هندسة كيميائية أو الهندسة البيئية أو علوم البيئة أو الإدارة البيئية
- عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 3
عن المركز
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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