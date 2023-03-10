وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول “التابع لوزارة الطاقة”، ذلك عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن.

المسميات الوظيفية المتاحة

يتوفر وظيفة: “مدير تكنولوجيا المعلومات، المجند، مدرب تزوير، مدرب حفر، أكاديمية اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ومدرب المهارات الأساسية، مدرس الرياضيات الأكاديمية، وصـــانع المحتوى”.

نبذة عن المعهد التقني

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواســـطة زارة الـــطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).