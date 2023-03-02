وظائف شاغرة في النيابة العامة (الشروط ورابط التقديم)

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة “للجنسين” على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمرتبة “ملازم تحقيق” على أن تتوافر في المتقدم أو المتقدمة.

المسمى الوظيفي المتاح

ملازم تحقيق بالشروط التالية: ” أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة متمتعاً بالأهلية اللازمة، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض”.

وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد، أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً صحياً للخدمة، ألا يكون قد حكم على المتقدم أو المتقدمة بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

و أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بنجاح الاختبارات التي تعقد لأجل التعيين، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة القضائي، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً حكومياً.

النيابة العامة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيـــابة العــامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، وعلى المتقدم أو المتقدمة مراعاة الآلية التالية:

_ التسجيل باستمارة التقديم على موقع النيابة العامة الالكتروني.

_ لتسجيل في اختبار النيابة العامة بالمركز الوطني للقياس والتقويم.

طريقة التقديم الوظائف

أوضحت النيابة أن التقديم سيبدأ اليوم وينتهي التقديم يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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