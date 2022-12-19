وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. قدم الآن

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن لـ التوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي

“عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي”، ويجب أن يكون وفقًا لـ “المؤهلات والخبرات”، خريج حديث، وتعليم يكون عبارة عن درجة الماجستير في (الرياضيات ، وعلوم الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي والإحصاء ، وما إلى ذلك)، الدكتوراه ميزة إضافية.

“مهندس ذكاء إصطناعي”، ويكون بـ “المؤهلات والخبرات” التالية: “خريج حديث، تعليم درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الهندسة أو مجال ذي صلة، وماجستير في علوم البيانات أو الهندسة الكهربائية أو الرياضيات، والدكتوراه ميزة إضافية.

عن الهيئة

تمت الموافقة على استراتيجية التحول الخاصة بـ SDAIA في عام 2019، تمنح الاستراتيجية SDAIA تفويضًا أساسيًا لقيادة وامتلاك البيانات الوطنية وأجندة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأعلى إمكانات مملكتنا، وللوفاء بهذا التفويض.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 ديسمبر 2022، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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