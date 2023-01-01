وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. قدم الآن

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر حسابها الرسمي بموقع “linkedin”، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط،.

المسمى الوظيفي

يُطلب أخصائي تطوير تنظيمي، وفقًا لـ “الوصف الوظيفي” التالي: “لضمان التحسينات التنظيمية المستمرة لجميع الإدارات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال التخطيط والتدريب والاستشارة مع الفرق والأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في حل التحديات التنظيمية”.

ويجب تنفيذ حلول على مستوى الشركة تركز على التطوير التنظيمي ، بما في ذلك على سبيـــل المثال لا الحصر، ردود فعل 360، وإشراك الموظفين، والتنظيمية، الثقافة، DEI، إدارة التغيير، وتطوير الفريق.

المؤهلات والخبرة

يجب أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في علم النفس التنظيمي أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة، وذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمتخصص في التطوير التنظيمي.

ويمتلك مهارات تواصل شخصية وكتابية وشفوية استثنائية، ومهارات القيادة والتعاون الممتازة، ومهارات تحليلية وإدارة الوقت رائعة.

وظيفة مطور فلوتر

ويوجد وظيفة مطور فلوتر بالمؤهلات والخبرة التالية: “أكثر من 3 سنوات من الخبرة في تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة، وخبرة عملية قوية في أدوات وبيئات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة”.

وساهمت في واحد أو أكثر من التطبيقات المتوفرة في متجر التطبيقات، والفهم الجيد لأدوات إصدار التعليـــــمات البرمجية مثل Git، وخبرة قوية في خدمات Apple، وخبرة قويــة في Firebase Google _ Mobile Notification.

وفهم قوي لواجهات برمجة تطبيقات RESTful وتطبيقات الخدمات الخلفية، معرفة أدوات UX / UI، والقدرة على فهم متطلبات العمل وترجمتها إلى متطلبات فنية.

نبذة عن الهيئة

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تم انشائها عام 1413 هـ _ 1992م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، المركز الرئيسي للهيئة يقع في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس أمناء الهيئة هو وزير الصحة السعودي.

طريقة التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة التخصصات الصحية عبر موقع لينكدإن: (اضغط هنا).

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