وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين.. سجل من هنا

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندســـــية، وذلك وفقاً لـ الشــروط والتفاصــيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

“مدير المعايير المالية”، يتطلب المؤهلات والخبرة التالية: “درجة البكالوريوس في الهندسة أو المالية، المحاسبة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويفضل درجة الماجستير في الهندسة أو المالية أو التخصصات ذات الصلة، وخبرة سابقة (6 + سنوات) في منصب إداري، وخبرة قوية في قطاع المقاولات”.

“مدير المالية والمحاسبة”، يُطلب منه المؤهلات والخبرة التالية: “درجة البكالوريوس في العلوم المالية، المحاسبة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ودرجة الماجســتير في العلوم المالية أو التخصصات ذات الصلة، وخبرة سابقة (6+ سنوات) في منصب إداري”.

ويفضل الشهادة المهنية مثل SOCPA / CPA أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية من هيئات الأعمال الدولية المعترف بها.

طريقة التقديم

وكشفت الهيئة السعودية للمقاولين، أن الوظائف المتاحة للجنسين “ذكورًا وإناثًا”، ولـ الـــتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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