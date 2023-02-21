وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف (رابط التقديم والشروط)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

1_رئيس قسم ” ترخيص منتجات الأوقاف الاستثمارية”.

2_ مدير “تطوير الأعمال والمنتجات”.

3_ مدير “الإشراف على الأوقاف”.

المزايا المتوفرة في الوظائف

تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني، وتعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتـملة، والاجــابة على الاسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل او الأجابة بمعلومات تختلف عن المسـتندات المرفقة، ارفاق السيرة الذاتية بصياغة، والتقدم على الفرصة بناً على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة و سنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.

طريقة التقديم لـ “الوظــائف”

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخـــول علــى الرابط التالي: (اضغط هنا).

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