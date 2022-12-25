وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف.. قدم الآن

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “AWQAF”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

المسمى الوظيفي

يُطلب “مستشار لـ التشريعات”، وبالمؤهلات والخبرات التالية: “المؤهل التعليمي، الحد الأدنى للدرجة العلمية، بكالوريوس في تخصص مشابه، والخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى، 7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال”.

ويتوفر وظيفة “اخصائي أول لـ التشريعات”، ويكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “المؤهل التعليمي، الحد الأدنى للدرجة العلمية ، بكالوريوس في تخصص مشابه، والخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال”.

ويوجد وظيفة “أخصائي أول لـ الشراكات الاستراتيجية” بالمؤهلات والخبرات، التالية: “المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية ، بكالوريوس في تخصص مشابه، وايضًا الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال”.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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