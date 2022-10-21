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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 9:41 مساءً
وظائف شاغرة
الهيئة العامة للمنافسة

المناطق ـ متابعات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن برنامج تدريب على رأس العمل (للجنسين)؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف الرياض

وأوضحت الهيئة، أن الوصف الوظيفي هو: التنسيق والتواصل مع المعنيين داخل الهيئة وإدخال البيانات في الأنظمة الإلكترونية، وجمع المعلومات وإعداد المراسلات والتقارير لتقديم الدعم والمساندة للموظفين في الإدارة بما يمكنهم من القيام بمهامهم التخصصية بالأوقات المناسبة ومعايير الجودة المتبعة.

 

وأشارت إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة، عبر بوابة التوظيف من خلال الضغط هنا.

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 9:41 مساءً
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