وظائف شاغرة في الهيئة الملكية (رابط التقديم)

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شـــــاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسميات الوظيفية المتاحة

يوجد وظائف على النحو التالي: “مسئول الجودة، طبيب مقيم -طوارىء، طبيبة مقــــيمة نساء وتوليد، طبيب مقيم -عناية مركزة، طبيب مقيم – عظام، وطبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع، مقيم – الطب المهني، طبيب مقيم – جراحة، طبيب مقيم – باطنة، أخصائى الغدد الصماء والسكر”.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظـــــيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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