وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– وظيفة قيادة تصميم المنظمة

* الوصف الوظيفي :

قيادة جميع الأنشطة المتعلقة بوحدة التصميم التنظيمي التي تشمل الهيكل التنظيمي ، وتقييم الوظائف، وتخطيط القوى العاملة، وتحليل الفجوة بين وضعها الحالي والمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل، وتصميم الممارسات التنظيمية التي من شأنها سد هذه الفجوة

* المهام الوظيفية:

1 – إظهار أيدي تشغيلية مكثفة على إعادة الهيكلة وتجربة نموذج التشغيل OD مع فرق القيادة كما هو مطلوب.

2 – قيادة ودعم التنفيذ والتقييم حسب المطلوب لبرامج التغيير التنظيمي ومشاريع التطوير التنظيمي كما هو مطلوب.

3 – قيادة ودعم بناء برامج الرفاهية والمشاركة القوية التي ترسي ثقافة وقيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

4 – قياس وتقييم وتصميم خطط القوى العاملة للمؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كما هو مطلوب.

5 – تقديم جميع الأهداف الأخرى حسب الضرورة لدعم مدير التطوير التنظيمي، وتسليم جميع الأهداف الأخرى حسب الضرورة من قبل المدير المباشر

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).