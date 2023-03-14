وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا (قدم الآن)

أعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

المسميات الوظيفية المتاحة

_مدير المشاركة المجتمعية.

_محلل رواتب ورأس المال البشري.

_مستشار محتوى الحياة البرية.

_قيادة بنك البذور.

_الوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النباتات.

_وظيفة أخصائي نظم معلومات.

_كبير أخصائي البيئة.

_مدير عمليات المحميات الطبيعية.

_وظيفة اثر استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تـــاريخ 12 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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