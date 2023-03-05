وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (قدم الآن)

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة “للجنسين”، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك لـ العمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

المسميات الوظيفية المتاحة

_مدير عمليات الأمن.

_قائد تنفيذ الصيانة.

_مراجع داخلى.

_ مدير الإستراتيجية والتخطيط.

_ رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.

_ مسؤول ما قبل الجائزة.

_أخصائي أول للمنح والعقود.

_عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني.

_ كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.

_ مخطط المشروع.

_عالم الموظفين.

_اخصائي تسويق.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا