وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

تعلن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه :

المسمى الوظيفي:

مستشار الابتعاث Scholarship Advisor

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

خبرة لا تقل عن 4 سنوات من العمل كمتخصص في البرامج أو كمسؤول في مجال تنمية المواهب

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير وحدات البرنامج لتنمية المواهب أو وحدات المناهج الجامعية.

خبرة قابلة للتطبيق في العمل مع طلاب المرحلة الثانوية

خبرة قابلة للتطبيق في العمل في بيئات متعددة الثقافات

المهام الوظيفية:

التخطيط والإدارة ، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في السعودية والولايات المتحدة ، لبرنامج التدريب الصيفي KGSP لطلاب KGSP

تطوير علاقات عمل قوية والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين الأكاديميين في جامعة الملك عبدالله عبر أقسام الجامعة

العمل عن كثب مع أعضاء فريق KGSP داخل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن المكونات المختلفة لبرنامج KGSP ، بما في ذلك تقارير القضايا الحرجة وتقارير المراقبة ومراجعة المذكرات الاستشارية ومواضع الإثراء وغيرها.

تطوير أنظمة مع الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك قواعد البيانات وجداول البيانات اللازمة لتتبع وتبسيط العمليات

قم بإنشاء جميع المعلومات والسجلات الأكاديمية الرسمية من خلال التقارير التحليلية / الإحصائية ، وتقديم توصيات للعمل إلى مدير KGSP

إدارة الترتيبات اللوجستية لأحداث KGSP مثل جلسة مقابلة الطلاب ، واختبار إتقان اللغة الإنجليزية ، والتوجيه قبل المغادرة ، وورشة عمل KGSP ، وموظفي KGSP واجتماع الطلاب ، إلخ.

العمل عن كثب مع وحدة مالية KGSP فيما يتعلق بالمسائل المالية للطلاب والتأكد من حصولهم على معلومات دقيقة ومحدثة فيما يتعلق بالحالة الأكاديمية للطالب

الحفاظ على ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببرنامج KGSP ومراقبتها على أساس منتظم

الرد على المراسلات المكتوبة (البريد الإلكتروني) والهاتفية من المتقدمين المحتملين والمتقدمين للمنح الدراسية والمتلقين وأولياء أمور الطلاب المختارين وغير المختارين

تقديم دعم إعداد الطلاب لطلاب KGSP بما في ذلك: إصدار التأشيرات والسفر وإدارة المستندات

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم -( اضغط هنا ).