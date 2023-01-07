وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

تعلن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه :
المسمى الوظيفي:
مستشار الابتعاث Scholarship Advisor
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات من العمل كمتخصص في البرامج أو كمسؤول في مجال تنمية المواهب
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير وحدات البرنامج لتنمية المواهب أو وحدات المناهج الجامعية.
- خبرة قابلة للتطبيق في العمل مع طلاب المرحلة الثانوية
- خبرة قابلة للتطبيق في العمل في بيئات متعددة الثقافات
المهام الوظيفية:
- التخطيط والإدارة ، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في السعودية والولايات المتحدة ، لبرنامج التدريب الصيفي KGSP لطلاب KGSP
- تطوير علاقات عمل قوية والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين الأكاديميين في جامعة الملك عبدالله عبر أقسام الجامعة
- العمل عن كثب مع أعضاء فريق KGSP داخل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن المكونات المختلفة لبرنامج KGSP ، بما في ذلك تقارير القضايا الحرجة وتقارير المراقبة ومراجعة المذكرات الاستشارية ومواضع الإثراء وغيرها.
- تطوير أنظمة مع الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك قواعد البيانات وجداول البيانات اللازمة لتتبع وتبسيط العمليات
- قم بإنشاء جميع المعلومات والسجلات الأكاديمية الرسمية من خلال التقارير التحليلية / الإحصائية ، وتقديم توصيات للعمل إلى مدير KGSP
- إدارة الترتيبات اللوجستية لأحداث KGSP مثل جلسة مقابلة الطلاب ، واختبار إتقان اللغة الإنجليزية ، والتوجيه قبل المغادرة ، وورشة عمل KGSP ، وموظفي KGSP واجتماع الطلاب ، إلخ.
- العمل عن كثب مع وحدة مالية KGSP فيما يتعلق بالمسائل المالية للطلاب والتأكد من حصولهم على معلومات دقيقة ومحدثة فيما يتعلق بالحالة الأكاديمية للطالب
- الحفاظ على ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببرنامج KGSP ومراقبتها على أساس منتظم
- الرد على المراسلات المكتوبة (البريد الإلكتروني) والهاتفية من المتقدمين المحتملين والمتقدمين للمنح الدراسية والمتلقين وأولياء أمور الطلاب المختارين وغير المختارين
- تقديم دعم إعداد الطلاب لطلاب KGSP بما في ذلك: إصدار التأشيرات والسفر وإدارة المستندات
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم -( اضغط هنا ).