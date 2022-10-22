وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله كاوست

أعلنت جامعة الملك عبد الله “كاوست” عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات الدراسية (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله “كاوست”

وعددت جامعة الملك عبد الله “كاوست”، المزايا المتوفرة في التخصصات التي تقدمها، حيث أعلنت أن الوظائف الشاغرة في الجامعة سوف تضم حوافز تنافسية، وتأمينات اجتماعية، فضلًا عن توفير السكن و المواصلات.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف الشاغرة، ستكون في مختلف التخصصات، الإدارية، والتقنية، والمالية، والفنية، وهي تبحث عن كفاءات مميزة يُمكنها توفير استفادة وتطوير للقطاع الوظيفي في المؤسسة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية “كاوست”، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

المسمى الوظيفي:

أخصائي تقني ، مجهر بصري

عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني

أخصائي أوقيانوغرافيا

الذكاء الاصطناعي التطبيقي / مهندس ML

مدير محفظة التكنولوجيا

مدير فئة

أخصائي إدارة المشاريع

ضابط اتصال الصناعة بالمركز

الرصاص الخزانة

الرصاص حسابات الدائنين والمدينين

اخصائي تسويق الكتروني

المشاركة المجتمعية وقيادة المشاريع