وظائف شاغرة في جامعة جازان (قدم الآن)

أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف أكاديمية “للجنسين” شاغرة ومشغولة بغير السعوديين، وترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة.

الوظائف المتاحة

_معيد.

_محاضر.

_أستاذ مساعد.

_أستاذ مشارك.

_أستاذ.

الشروط العامة

يلزم أن يشتمل الطلب المقدم من خلال الموقع الإلكتروني على كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF، و سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية ذلك.

لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية التقديم على قسم واحد وكلية واحدة فقط ويستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار، وعلى المتقدم الإطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم.

والتقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة في ” أولاً وثانيًا”.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، وينتهي التقديم يوم السبت الموافق 11 مارس 2023، ولـ التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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