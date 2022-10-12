وظائف شاغرة في شركة أرامكو

المناطق_الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- إستراتيجي وسائل الإعلام الرقمية:
المؤهلات الخبرات:
- أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة
- أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات
- خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي
- فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير
- فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية
- مهندس إدارة مكامن النفط:
المؤهلات والخبرات:
- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو تخصص ذي صلة. يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
- أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك 7 سنوات على الأقل متخصصة في إدارة مكامن النفط.
- يجب أن يكون لديك القدرة على التفاعل والتواصل بوضوح مع المتخصصين في الجيولوجيا والمجالات الأخرى مثل تحليل الجوهر والسوائل، والفيزياء الصخرية، والمحاكاة، والحفر، والإكمال، والإنتاج، والمرافق.
- معرفة عملية بسجلات الفتحات المفتوحة والفتحات المغطاة، والنمذجة الجيولوجية، والمحاكاة، وإجراءات وتقنيات الإنجاز والإنتاج.
- يجب أن يكون له تاريخ في استخدام ممارسات إدارة المكامن الحديثة لخزانات النفط.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).