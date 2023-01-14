وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية “STC” (قدم الآن)

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

1_محلل جودة أول للتدقيق الداخلي

المؤهلات والخبرة على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في مجـال ذي صــــلة، ولتـــخصص Business Administration, HR، وسنوات الخبرة من 2-4 سنوات، وطبيـعة الخـــــبرة يفضل في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التكنولوجيا، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومستوي اللغة الإنجليزية يكون بطلاقة”.

2_مدقق داخلي أول لاستراتيجية الشركة

المؤهلات والخبرة على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في مجـال ذي صلة، والتخصــص Accounting, Business Administration, Finance، وسنوات الخبرة من 2-4 سنوات، ومستوي اللغة الإنجليزية يكون بطلاقة”.

3_مدير مساعد تدقيق الأسواق الجديدة

المؤهلات والخبرة على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في مجال ذي صــلة، والتخصـص Accounting, Business Administration, Finance، وسنوات الخبرة من 5-6 سنوات، ومــــستوي اللغـــة الإنجليـــزية يكون بطـــلاقة، والشهادات الاحترافيةCertified Information System Auditor (CISA), SOCPA.

نبذة عن الشركة

شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، تتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

طريقة التقديم

أفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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