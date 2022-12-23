وظائف شاغرة في شركة تمكين للتقنيات.. قدم من هنا

أعلنت شركة تمكين للتقنيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

المسمى الوظيفي

“ممثل خدمة العملاء”، وفقًا لـ “الشروط المطلوبة”: “أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مهارات تواصل ممتازة، مهارات الاتصال، إيجاده اللغة الإنجليزية،مهارات مايكروسوفت اوفيس، مهارات حل المشكلات، الإلمام بمهارات خدمة العملاء، المرونة للعمل في مناوبات متغيرة”.

طبيعة العمل

يكون العمل ثمان ساعات يوميا، وخمسة أيام عمل في الأسبوع، وأوقات عمل مجدولة ألياً ومتغيرة (مرنة)، وتوفير متطلبات العمل من قبل الشركة، والعمل عن بُعد (من المنزل)، وايضًا تدريب قبل الالتحاق بالعمل.

عن الشركة

شركة تمكين للتقنيات هي شركة سعودية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل القابضة، وقد تأسست برؤية طموحة في ان تكون الشريك المفضل لتقنية المعلومات لدى القطاع الحكومي.

ونعمل في شركة تمكين للتقنيات على تمكين عملائنا من القطاع الحكومي في الجانب التقني لنساهم في تفعيل التحول الرقمي لأعمالهم وتحسين الاداء وتعزيز الكفاءة بما يتوافق مع استراتيجــــية وفقًا رؤية المملكة 2030.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي : (اضغط هنا).

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